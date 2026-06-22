A Receita Federal deflagrou neste domingo (21) uma operação que reteve oito caminhões de carga com 260 toneladas de madeira que estariam carregando cocaína.

A Operação Timber Shield (escudo de madeira, em tradução livre) foi conduzida em cooperação com os Estados Unidos e a Aduana Nacional da Bolívia, que identificou indícios de utilização de cargas de madeira para esconder e transportar drogas.

Os agentes detectaram na sexta-feira (19) que a carga estava ingressando no Brasil, e a operação foi deflagrada neste domingo nas cidades de Corumbá (MS) e Cáceres (MT), ambas na fronteira com a Bolívia.