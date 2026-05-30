A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Amanda Roberson, afirmou que autoridades americanas identificaram atividades do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) em 12 estados do país.

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Durante entrevista ao Poder Expresso, do SBT News, Roberson defendeu a decisão do governo do presidente Donald Trump de classificar as facções brasileiras como organizações terroristas. Segundo ela, a medida coloca "os interesses dos americanos e da segurança nacional em primeiro lugar".