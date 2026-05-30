A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Amanda Roberson, afirmou que autoridades americanas identificaram atividades do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) em 12 estados do país.
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Durante entrevista ao Poder Expresso, do SBT News, Roberson defendeu a decisão do governo do presidente Donald Trump de classificar as facções brasileiras como organizações terroristas. Segundo ela, a medida coloca "os interesses dos americanos e da segurança nacional em primeiro lugar".
"Aqui nos Estados Unidos já vimos evidências de atividades desses grupos em 12 estados", afirmou. A representante norte-americana não informou quais regiões são alvo do monitoramento.
De acordo com a porta-voz, as autoridades dos EUA acompanham a atuação das facções há anos em crimes como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e operações financeiras ilícitas.
"No caso do PCC e CV, sabemos que, além de traficar drogas, traficam pessoass, fazem lavagem de dinheiro, manejam redes financeiras ilícitas. Então as suas ações se extendem muito além das fronteiras do Brasil", concluiu Roberson.
Nessa sexta-feira (29), PCC e CV passaram a integrar a lista da OFAC, órgão responsável pelo controle de ativos estrangeiros nos Estados Unidos. A inclusão permite a aplicação de sanções financeiras, bloqueio de bens e restrições em operações ligadas ao sistema financeiro dolarizado.
Segundo o governo americano, as facções receberam inicialmente a classificação de Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). A partir de 5 de junho, também passarão a ser enquadradas como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO), ampliando os instrumentos legais disponíveis para o combate aos grupos.
Com informações do SBT News.