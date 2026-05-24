Ingredientes
- 2 xícaras (chá) de feijão cozido e temperado
- 1 xícara (chá) de macarrão de massa curta
- 1 xícara (chá) de linguiça cozida, frita ou assada em rodelinhas
- 1 cebola média
- 2 tomates bem maduros
- ½ beterraba pequena
- ½ cenoura
- ½ talo de salsão
- 2 dentes de alho
- 3 xícaras (chá) de água
- 1 colher (sopa) de azeite
- Sal a gosto
- Cheiro verde e tomatinhos para decorar
A sopa de feijão com macarrão é um dos maiores clássicos da comida afetiva em nosso país. Presente tanto nos jantares de inverno quanto no reaproveitamento inteligente do feijão que sobrou do almoço, essa preparação carrega uma história profunda de fusão cultural. Embora pareça um prato genuinamente brasileiro, sua estrutura e conceito são heranças diretas dos imigrantes italianos que desembarcaram no país a partir do final do século XIX, adaptando suas tradições ao que encontraram em solo tropical.
Na Itália, esse prato atende pelo nome de ‘pasta e fagioli’ (massa e feijão). Trata-se de uma iguaria icônica da ‘cucina povera’ (cozinha pobre ou camponesa), historicamente consumida pelas classes trabalhadoras das regiões do Vêneto, Toscana, Campânia e Lácio. Em épocas de escassez, combinar carboidratos (o macarrão) e proteínas vegetais (o feijão) era a forma mais barata e eficiente de garantir sustento calórico para enfrentar o trabalho pesado no campo. Tradicionalmente, os italianos utilizavam feijões do tipo ‘borlotti’ ou brancos, cozidos longamente com alho, azeite, alecrim e ossos de porco ou pedaços de pancetta para dar sabor, finalizando com formatos pequenos de massa.
Com as grandes ondas migratórias para o Brasil, especialmente para as fazendas de café do Sudeste e as colônias do Sul, os italianos trouxeram na bagagem suas técnicas e memórias afetivas. No entanto, a nova realidade impôs adaptações. O feijão branco deu lugar ao feijão-preto, ao mulatinho e, mais tarde, ao carioquinha - as variedades locais mais abundantes e acessíveis. O macarrão, muitas vezes feito à mão pelas ‘nonnas’ com formatos rústicos cortados em pedaços, uniu-se ao caldo grosso e reconfortante do grão local.
Com o tempo, essa mistura ultrapassou os limites das colônias italianas e foi completamente assimilada pelas cozinhas de todas as origens no Brasil. A genialidade do prato no cardápio brasileiro reside na sua versatilidade: o feijão cozido do dia a dia é batido ou levemente amassado, transformando-se em uma base aveludada onde o macarrão (seja o tipo "pai-nosso", "ave-maria", espaguete quebrado ou conchinha) cozinha diretamente no caldo, absorvendo todo o sabor. Incrementos locais como o bacon, a calabresa e a folha de louro amarraram de vez a receita ao paladar nacional.
Hoje, a sopa de macarrão com feijão é um patrimônio da culinária cotidiana brasileira. Ela simboliza o sucesso da integração do imigrante: um prato que nasceu da necessidade em território europeu, mas que encontrou no Brasil a sua identidade definitiva. Ao saborear uma colherada quente dessa sopa, não se consome apenas um alimento nutritivo, mas celebra-se um elo histórico que une a resiliência camponesa italiana à criatividade e ao acolhimento da mesa brasileira.
Como fazer? Vamos lá. Lave e corte em cubos miúdos o salsão. Rale a cenoura e a beterraba. Descasque e pique fino a cebola e os dentes de alho. Leve uma panela média ao fogo médio para aquecer. Regue com o azeite, acrescente a cebola e tempere com uma pitada de sal. Refogue por cerca de 3 minutos até dourar. Junte o salsão, a beterraba, a cenoura e refogue por mais 5 minutos até murchar. Adicione o alho e mexa por mais 1 minuto. Acrescente o feijão cozido ao refogado, regue com 1 xícara (chá) de água e misture bem. Mantenha em fogo médio apenas para o feijão aquecer, por cerca de 3 minutos. Transfira o feijão quente com o refogado para o liquidificador e bata até ficar liso (se preferir uma sopa com mais texturas, você pode deixar metade dos grãos inteiros e acrescentá-los depois). Volte o caldo de feijão batido para a panela, agregue o restante da água e espere abrir fervura. Junte a linguiça. Se optou por manter metade dos grãos inteiros, junte-os agora. Diminua a chama, prove o sal e cozinhe por 5 minutos, para incorporar os sabores. Mantendo a panela em fogo médio, acrescente a massa. Conte cerca de 7 minutos, ou até o macarrão ficar bem macio e a sopa espessar. Mexa de vez em quando para evitar que o macarrão grude no fundo da panela e para garantir que cozinhe por igual. Sirva a seguir, bem quente. Se gostar, decore com cheiro verde e tomatinhos confit.