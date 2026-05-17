Victor Lima Sedlmaier, preso em Dubai durante ação da Polícia Federal ligada à Operação Compliance Zero, desembarcou em São Paulo no fim da tarde desse sábado (16). Segundo a PF, ele é suspeito de integrar o grupo hacker “Os Meninos”, investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e ataques ao sistema financeiro.
Sedlmaier estava foragido desde quinta-feira (14), quando a Justiça autorizou sua prisão preventiva. A detenção no aeroporto de Dubai teve cooperação da Interpol e autoridades locais.
Em depoimento, ele afirmou ser estudante de ciência da computação e desenvolvedor de sistemas. Disse ainda que prestava serviços para David Henrique Alves, apontado pela PF como líder d'"Os Meninos"; e que o trabalho envolvia manutenção de computadores e desenvolvimento de software de inteligência artificial.
A PF informou que Sedlmaier recebia R$ 2 mil mensais, além de pagamentos extras por serviços eventuais. Ele também declarou saber que David trabalhava para Luiz Phillipi Mourão, o “Sicário” de Daniel Vorcaro.
De acordo com a investigação, Sedlmaier também retirou equipamentos e objetos da casa de David Henrique Alves após a operação policial --a suspeita é de ocultação de provas digitais.
A decisão do ministro André Mendonça, do STF, apontou indícios de tentativa de fuga e possível destruição de evidências. A PF também afirmou que duas drogarias das quais Sedlmaier é sócio podem ter sido usadas para movimentações financeiras indiretas.
Durante a mesma fase da operação, a PF prendeu Henrique Vorcaro, pai do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Dois investigados ainda estão foragidos: David Henrique Alves e o policial federal aposentado Sebastião Monteiro Júnior.
Com informações do Metrópoles.