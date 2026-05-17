Victor Lima Sedlmaier, preso em Dubai durante ação da Polícia Federal ligada à Operação Compliance Zero, desembarcou em São Paulo no fim da tarde desse sábado (16). Segundo a PF, ele é suspeito de integrar o grupo hacker “Os Meninos”, investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e ataques ao sistema financeiro.

Sedlmaier estava foragido desde quinta-feira (14), quando a Justiça autorizou sua prisão preventiva. A detenção no aeroporto de Dubai teve cooperação da Interpol e autoridades locais.

Em depoimento, ele afirmou ser estudante de ciência da computação e desenvolvedor de sistemas. Disse ainda que prestava serviços para David Henrique Alves, apontado pela PF como líder d'"Os Meninos"; e que o trabalho envolvia manutenção de computadores e desenvolvimento de software de inteligência artificial.