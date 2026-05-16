18 de maio de 2026
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Governo alerta para golpe com falso site do Novo Desenrola

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Ministério da Fazenda
De acordo com o alerta, os golpistas exigem pagamento de taxas via Pix.
De acordo com o alerta, os golpistas exigem pagamento de taxas via Pix.

O Ministério da Fazenda alertou nessa sexta-feira (15) sobre um site falso que utiliza o nome do Novo Desenrola Brasil para aplicar golpes em pessoas interessadas em renegociar dívidas.

Segundo o governo federal, a página imita canais oficiais do ministério e promete “limpar o nome” dos usuários em até cinco dias. O site também solicita consulta de CPF para verificar uma suposta elegibilidade ao programa e usa um chat para coletar informações sobre dívidas, como débitos de cartão de crédito.

De acordo com o alerta, os golpistas exigem pagamento de taxas via Pix sob justificativas como “taxas administrativas” e “processamento eletrônico”.

O Ministério da Fazenda informou que o Novo Desenrola Brasil não cobra nenhuma taxa de participação. A orientação é que consumidores procurem diretamente bancos e instituições financeiras com as quais possuem dívidas para negociar condições de pagamento.

O programa permite renegociações com possibilidade de descontos no valor devido, redução de juros e troca de dívidas mais caras por opções com custos menores.

O Desenrola 2.0 reúne diferentes modalidades voltadas a públicos específicos:

Desenrola Famílias;

  • Desenrola Fies;

  • Desenrola Empresas;

  • Desenrola Rural.

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