O Ministério da Fazenda alertou nessa sexta-feira (15) sobre um site falso que utiliza o nome do Novo Desenrola Brasil para aplicar golpes em pessoas interessadas em renegociar dívidas.

Segundo o governo federal, a página imita canais oficiais do ministério e promete “limpar o nome” dos usuários em até cinco dias. O site também solicita consulta de CPF para verificar uma suposta elegibilidade ao programa e usa um chat para coletar informações sobre dívidas, como débitos de cartão de crédito.

De acordo com o alerta, os golpistas exigem pagamento de taxas via Pix sob justificativas como “taxas administrativas” e “processamento eletrônico”.