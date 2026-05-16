A inteligência artificial já começou a fazer parte da rotina do Poder Judiciário. Ferramentas de IA vêm sendo utilizadas para auxiliar na análise de documentos, organização de processos e elaboração de minutas. O objetivo é acelerar tarefas e tornar o sistema mais eficiente. Mas, junto com a tecnologia, surgem também fraudes cada vez mais sofisticadas.

O que está acontecendo?

Especialistas têm alertado para uma técnica conhecida como "prompt injection", que consiste na inserção de comandos ocultos dentro de documentos digitais para influenciar o comportamento de sistemas de inteligência artificial.