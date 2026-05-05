Um ataque a tiros no Instituto São José, em Rio Branco, deixou duas servidoras mortas e alunos feridos na tarde desta terça-feira (5). A ocorrência foi confirmada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Segundo a corporação, o suspeito é um aluno de 13 anos, que foi apreendido. A polícia informou que ele utilizou uma arma do padrasto para realizar os disparos dentro da escola.

"Um aluno foi atingido na perna somente. Um adulto também ficou ferido. Infelizmente, tivemos duas funcionárias que estão em óbito. A informação em que um aluno de 13 anos pegou a arma no padrasto, veio e fez esses disparos. Os disparos ocorreram em um corredor que dá acesso à sala da diretora. Ele não teve acesso às salas de aulas", afirmou o coronel Felipe Russo ao g1.