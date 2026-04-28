Quase sete mil residências da região da Consolação, no centro de São Paulo, ficaram sem energia na manhã de hoje.

Falta de luz afetou clientes em uma região que já viveu outros dois "apagões" neste ano. Ao todo, 6.800 clientes estavam sem luz nesta manhã, alguns deles nas ruas Paim, Frei Caneca e Augusta.

Ao contrário das outras vezes, o problema de hoje teve relação com uma escavação da Sabesp, segundo a Enel. Uma obra da companhia na rua Itacolomi, perto da rua Higienópolis, teria impactado a luz na região, de acordo com a concessionária.