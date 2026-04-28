30 de abril de 2026
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Governo suspende 3,4 milhões de multas em pedágio eletrônico

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência Brasil
A medida foi anunciada nesta terça-feira (28) pelo Ministério dos Transportes.
A medida foi anunciada nesta terça-feira (28) pelo Ministério dos Transportes.

O governo federal suspendeu 3,4 milhões de multas aplicadas no sistema de pedágio eletrônico free flow e estabeleceu prazo para regularização dos débitos.

A medida foi anunciada nesta terça-feira (28) pelo Ministério dos Transportes. Motoristas que receberam penalidades terão 200 dias para quitar os valores de pedágio sem cobrança de multa.

O prazo para pagamento vai até 16 de novembro. A partir de 17 de novembro, quem mantiver débitos em aberto terá a tarifa acrescida de multa.

As concessionárias terão 100 dias para ajustar os sistemas e concluir a integração de dados, com previsão de disponibilização da cobrança na carteira digital de trânsito.

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