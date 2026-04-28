O governo federal suspendeu 3,4 milhões de multas aplicadas no sistema de pedágio eletrônico free flow e estabeleceu prazo para regularização dos débitos.

A medida foi anunciada nesta terça-feira (28) pelo Ministério dos Transportes. Motoristas que receberam penalidades terão 200 dias para quitar os valores de pedágio sem cobrança de multa.

O prazo para pagamento vai até 16 de novembro. A partir de 17 de novembro, quem mantiver débitos em aberto terá a tarifa acrescida de multa.