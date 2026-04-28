Na última semana estive em Jacutinga (MG) para conhecer a Vinícola Rio Manso, ao lado da lariomanso , em Jacutinga (MG), ao lado de Dra. Aline Mabel, PhD Viticultura (UFRGS, UNIBO-IT) e equipe AMZ!

Em breve irá inaugurar este local onde vinho, paisagem e gastronomia fluirão no mesmo tom. O clima, a altitude e a natureza andam lado a lado dando vida ao lugar. Estou encantadíssima! Siga em @vinicolariomanso