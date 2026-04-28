30 de abril de 2026
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Cratera se abre em rodovia, engole carro e mata uma pessoa

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Band
Um carro da prefeitura de Aquiraz e uma motocicleta foram surpreendidos quando a pista cedeu.
Um carro da prefeitura de Aquiraz e uma motocicleta foram surpreendidos quando a pista cedeu.

Uma cratera se abriu na rodovia CE-025 e atingiu veículos que passavam pelo local nessa segunda-feira (27), após fortes chuvas na região. Um motociclista morreu no local.

Leia também: VEJA momento em que explosão abre cratera em rua de SP

O caso aconteceu no trecho que liga Fortaleza ao município de Eusébio, no Ceará. Um carro da prefeitura de Aquiraz e uma motocicleta foram surpreendidos quando a pista cedeu.

Imagens mostram o asfalto rompido após o volume de chuva registrado nas últimas horas. A via teve de ser bloqueada.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Superintendência de Obras Públicas do Ceará atuaram na ocorrência.

Com informações da Band

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