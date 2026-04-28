Uma cratera se abriu na rodovia CE-025 e atingiu veículos que passavam pelo local nessa segunda-feira (27), após fortes chuvas na região. Um motociclista morreu no local.

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O caso aconteceu no trecho que liga Fortaleza ao município de Eusébio, no Ceará. Um carro da prefeitura de Aquiraz e uma motocicleta foram surpreendidos quando a pista cedeu.