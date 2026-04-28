Uma cratera se abriu na rodovia CE-025 e atingiu veículos que passavam pelo local nessa segunda-feira (27), após fortes chuvas na região. Um motociclista morreu no local.
Leia também: VEJA momento em que explosão abre cratera em rua de SP
O caso aconteceu no trecho que liga Fortaleza ao município de Eusébio, no Ceará. Um carro da prefeitura de Aquiraz e uma motocicleta foram surpreendidos quando a pista cedeu.
Imagens mostram o asfalto rompido após o volume de chuva registrado nas últimas horas. A via teve de ser bloqueada.
Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Superintendência de Obras Públicas do Ceará atuaram na ocorrência.
Com informações da Band