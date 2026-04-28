Um pastor de 62 anos foi preso na última quarta-feira (23) sob suspeita de manter múltiplos casamentos, apesar de ter escrito um livro sobre relacionamentos conjugais.
O caso aconteceu na Flórida (EUA). Leslie Williams foi detido por agentes do condado de Sumter após mandado expedido no estado da Geórgia, onde responde por acusação de bigamia.
Segundo as autoridades, o mandado foi emitido no início de abril. O pastor permanece preso sem direito à fiança enquanto aguarda extradição para a Geórgia.
Publicações em redes sociais indicam que Williams anunciou um casamento recente em dezembro de 2025, o que levantou questionamentos sobre sua situação conjugal anterior. Detalhes sobre o primeiro casamento não foram divulgados.
Além da atuação religiosa, ele é autor de um livro lançado em 2017 sobre como fortalecer o relacionamento entre casais, com base em princípios religiosos.
Williams mantém um ministério próprio voltado à comunidade local.
Com informações do New York Post.