Um pastor de 62 anos foi preso na última quarta-feira (23) sob suspeita de manter múltiplos casamentos, apesar de ter escrito um livro sobre relacionamentos conjugais.

O caso aconteceu na Flórida (EUA). Leslie Williams foi detido por agentes do condado de Sumter após mandado expedido no estado da Geórgia, onde responde por acusação de bigamia.

Segundo as autoridades, o mandado foi emitido no início de abril. O pastor permanece preso sem direito à fiança enquanto aguarda extradição para a Geórgia.