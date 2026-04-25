Gol salvador de Luciano dá vitória ao São Paulo e ameniza pressão
O São Paulo venceu o Mirassol por 1 a 0, na noite deste sábado (25), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 13ª rodada do Brasileirão, e amenizou a pressão em cima do técnico Roger Machado.
Luciano, de cabeça, marcou o único gol do jogo após assistência de Wendell. O São Paulo finalizou dezesseis vezes na partida, mas só acertou o gol uma vez -o que foi suficiente para o triunfo.
O Mirassol criou boas chances de gol, com o lateral esquerdo Reinaldo como principal arma, mas os atacantes não colaboraram. André Luis e Tiquinho Soares perderam grandes oportunidades, e a equipe saiu de campo derrotada.
Com o resultado, o São Paulo foi a 23 pontos (mesma pontuação de Flamengo e Fluminense, que ainda jogam na rodada) e fica com a 4ª posição na tabela. O Mirassol permaneceu com 9 pontos na 18º posição.
O Tricolor do Morumbi volta a campo na próxima terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o Millonarios, no estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, na Colômbia, pela Copa Sul-Americana.
Já o Mirassol recebe o Always Ready, na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela fase de grupos da Copa Libertadores.
Lances importantes
Alesson abre o placar para o Mirassol, mas gol é anulado por impedimento. Aos 39 minutos do 1º tempo, Reinaldo achou belo passe nas costas da defesa, o atacante invadiu a área e bateu na saída de Rafael para marcar o gol. No entanto, Alesson recebeu o passe em posição de impedimento e o bandeirinha marcou.
Mirassol desperdiça grande chance. Aos 16 minutos do 2º tempo, Reinaldo avançou pelo lado esquerdo, achou mais um grande passe nas costas da defesa, e deixou o atacante André Luis cara a cara com Rafael. O camisa 99 bateu na saída do goleiro, mas a bola foi direto para fora.
Luciano abre o placar para o São Paulo. Aos 31 minutos do 2º tempo, Wendell foi acionado em velocidade, buscou a linha de fundo e cruzou bola na área. Luciano subiu mais alto que a defesa e cabeceou sem chances de defesa para Walter. 1 a 0.
Tiquinho Soares perde chance inacreditável para o Mirassol. Aos 40, Neto Moura cruzou bola na segunda trave, e Igor Formiga escorou para dentro da pequena área. A bola passou por toda a defesa e chegou para Tiquinho Soares, que tentou finalizar de carrinho e mandou por cima do gol.
Ficha Técnica
SÃO PAULO 1 x 0 MIRASSOL
Campeonato Brasileiro - 13ª rodada
Data: 25/4/2026 (sábado)
Horário: 21h00 (de Brasília)
Local: estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)
Público: 15.700
Renda: R$ 1.087.398,00
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa (SP)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Gol: Luciano, aos 31 minutos do 2º tempo (SAO)
Cartões amarelos: Danielzinho (SAO); Aldo Filho, Nathan Fogaça (MIR)
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Bobadilla (Luan), Danielzinho, Artur, Cauly (Lucca) e Luciano (Dória); Calleri. Técnico: Roger Machado.
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira (Tiquinho Soares), Willian Machado e Reinaldo; Aldo Filho (Neto Moura), Eduardo (Everton Galdino) e Shaylon (Denilson); Alesson (Edson Carioca) e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes.