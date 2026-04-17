Com o ponto facultativo na segunda-feira (20) e o feriado de Tiradentes na terça-feira (21), serviços estaduais terão mudanças no funcionamento. Veja como fica:
Saúde
Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.
Na segunda-feira (20), em razão da emenda, os Postos Pró-Sangue das Clínicas, Osasco e Mandaqui funcionarão das 8h às 16h, enquanto os postos Dante Pazzanese e Barueri estarão fechados.
Na terça-feira (21), os Postos da Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h, enquanto os postos Dante Pazzanese, Mandaqui e Barueri estarão fechados. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.
As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) de Bauru, Campinas (Setembrino), Guarulhos, Heliópolis, Maria Zélia, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Vila Mariana e Votuporanga funcionarão normalmente na segunda-feira (20), enquanto as demais unidades estarão fechadas.
Na terça-feira (21), as FMEs, as Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM), as Unidades Dose Certa (São Paulo – capital) e os Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) estarão fechados.
Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Caraguatatuba, Carapicuíba, Cirúrgico Barretos, Clínico Barretos, Fernandópolis, Heliópolis Barradas, Itapetininga, Itapevi, Itu, Jales, Mauá, Pariquera-Açu, Santa Fé do Sul, Santo André, São Vicente, Sorocaba e Votuporanga estarão fechados na segunda-feira (20). enquanto as demais unidades funcionarão normalmente. Na terça-feira (21), todos os AMEs permanecerão fechados.
Poupatempo
Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados na terça-feira (21). Na véspera, o funcionamento será normal em todas as unidades. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (22), mediante agendamento prévio, gratuito e obrigatório pelos canais oficiais.
Durante o feriado, os canais digitais do Poupatempo seguem disponíveis, com 3,5 mil serviços acessíveis de forma online. Pelas plataformas, a população pode realizar consultas, solicitações e acompanhar serviços públicos sem sair de casa.
Atualmente, o programa conta com 244 postos de atendimento presencial e 900 totens de autoatendimento, distribuídos em todos os municípios paulistas. Para agendar atendimento presencial ou acessar os serviços eletrônicos, os canais oficiais são:
- Portal: www.poupatempo.sp.gov.br
- Aplicativo: Poupatempo SP.GOV.BR
- WhatsApp: (11) 95220-2974
- Totens de autoatendimento
Transportes metropolitanos
As linhas da CPTM e do Metrô de São Paulo contarão com estratégias diferenciadas para facilitar as viagens dos passageiros durante o período.
Pela CPTM, a operação na segunda-feira (20), dia de emenda do feriado, será normal, com circulação semelhante à dos dias úteis. Já na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, as linhas funcionarão com intervalos equivalentes aos praticados aos domingos.
O Metrô também adotará operação especial no período. No sábado (18), as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão funcionamento ininterrupto, operando 24 horas até o domingo (19). Na segunda-feira (20), a frota disponível será semelhante à de um sábado e, no feriado de terça-feira (21), essas mesmas linhas operarão com horário e oferta de trens típicos de domingos. A circulação será acompanhada em tempo real pelos Centros de Controle Operacional e de Segurança da Companhia, com a possibilidade de inserção de trens extras, caso haja aumento na demanda de passageiros.
Recém-inaugurada, a Linha 17-Ouro funcionará durante o feriado conforme o horário programado, das 10h às 15h. Além de facilitar o acesso ao Aeroporto de Congonhas e garantir integração com as linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda, a linha se apresenta como uma boa opção de passeio para quem deseja conhecer de perto o novo modal do Metrô e explorar um trajeto diferente pela zona sul da capital.
Os colaboradores da CPTM e do Metrô estarão à disposição para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos.
Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.
Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.
O transporte público sob regulação da Artesp também terá operação ajustada durante o feriado. Na terça-feira (21), os ônibus metropolitanos vão circular com programação de feriado. Na segunda (20), a operação segue grade especial de emenda de feriado para as linhas já autorizadas. Caso não tenha autorização, seguirá a operação de dias úteis. No final de semana a programação não sofrerá alterações.
No sistema de trilhos, a Linha 4-Amarela, na segunda-feira (20), os trens circularão com intervalos médios de 2 minutos e 55 segundos nos horários de pico, 4 minutos e 20 segundos no vale e 5 minutos e 50 segundos à noite; já na terça (21), será adotada a operação de feriado. Na Linha 5-Lilás, a segunda-feira terá intervalos de 3 minutos e 20 segundos no pico, passando para a operação de feriado na terça-feira (21). Nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, a segunda-feira terá intervalos de 8 minutos, enquanto na terça a circulação seguirá a grade horária praticada aos domingos.
Bom Prato
O funcionamento de algumas das 27 unidades do Bom Prato terá mudanças durante o feriado prolongado de Tiradentes. No sábado (18), três restaurantes da rede (25 de Março, Limão e Refeitório Mauá) estarão excepcionalmente fechados para manutenção.
Já as seguintes unidades funcionarão normalmente no sábado, com atendimento no salão, e estarão fechadas no domingo (19): Capão Redondo, Campinas, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Osasco, Santana, Santo Amaro, Santo André I, Santos I (sem serviço no jantar), São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, São Mateus, Suzano, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.
Na segunda-feira (20), véspera do feriado, estarão abertas as unidades: 25 de Março, Brás, Campinas, Capão Redondo, Cidade Ademar, Cidade Dutra, Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Guaianases, Guarujá, Itaquaquecetuba, Itaquera, Itapevi, Lapa, M’Boi Mirim, Osasco, Parelheiros, Ribeirão Preto HC, Santana, Santo André I, Santo André II – Vila Luzita, São Bernardo do Campo I, São Bernardo do Campo II, São Carlos, São José do Rio Preto, São Mateus, Sorocaba, Sumaré, Taboão da Serra, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.
Durante o feriado de Tiradentes, na terça-feira (21), as unidades 25 de Março, Brás, São Mateus, Limão e Refeitório Mauá estarão de portas abertas para receber os frequentadores do programa.
Já na quarta-feira (22), todas as unidades do Programa Bom Prato retomarão o atendimento normalmente, servindo refeições saborosas e nutritivas à população paulista.
Os pontos de atendimento podem ser consultados na página do programa, no link .
Direitos da Pessoa com Deficiência
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) divulga como será o funcionamento de seus serviços e equipamentos nos dias 20 e 21 de abril.
O Museu da Inclusão, os Centros de Informação à Pessoa com Deficiência, o Centro TEA Paulista e as duas unidades dos Centros de Cidadania da Pessoa com Deficiência suspendem o atendimento presencial na segunda e terça-feira (20 e 21) e reabrem na quarta-feira (22). Já o serviço de teleatendimento 24 horas do Centro TEA Paulista, pelo número (11) 3116-7406, funcionará normalmente durante todo o feriado.
Seguem em pleno funcionamento os serviços de Interpretação de Libras em diversos órgãos públicos, como Delegacias da Polícia Civil em todo o estado; Poupatempo; Defensoria Pública do Estado de São Paulo; Ministério Público do Trabalho; Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; e Metrô de São Paulo. Os profissionais integram o programa São Paulo São Libras, da SEDPcD.
Todos os 17 Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs) ficam fechados durante todo o feriado e retomam os atendimentos na quarta-feira (22). Assim como a 6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência, na capital, e os cinco Centros de Apoio Técnico (CATs) instalados nas delegacias de Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto e Santos.
Já na grade da Escola da Inclusão, as aulas do curso Básico de Libras, on-line e ao vivo, acontecem normalmente no sábado (18), mas não serão realizadas nos dias 20 e 21. As atividades serão retomadas na quarta-feira (22).
As oficinas presenciais de esporte e lazer, realizadas no Parque Fontes do Ipiranga em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), também voltam à programação normal na quarta-feira.
O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), estará aberto durante todo o feriado. De 18 a 20 de abril, acontece no espaço a primeira etapa do Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp). Já na terça-feira (21), o espaço fica aberto apenas às rotinas de treinamento, que acontecem normalmente.
Sabesp
Em razão do feriado de Tiradentes, os postos de atendimento presencial da Sabesp terão funcionamento diferenciado de sábado (18) a terça-feira (21). Já os canais digitais e telefônicos continuarão operando normalmente.
No sábado, apenas as unidades do Poupatempo, de Guarujá (Vicente de Carvalho), de Guarulhos (Vila Galvão e Cidade Martins) e de São Bernardo do Campo estarão abertas. No domingo (19), todos os postos de atendimento presencial estarão fechados. Os demais postos permanecem fechados ao longo do período.
Na segunda-feira (20), as unidades do Poupatempo e postos de atendimento presenciais retomam o atendimento. Na terça-feira, não haverá expediente nas lojas, e a Ouvidoria também não realiza atendimento.
Durante o feriado, os clientes podem utilizar, todos os dias e a qualquer horário, os canais digitais e telefônicos da companhia:
Central de Atendimento: 0800 055 0195 (ligação gratuita)
Central para pessoas com deficiência auditiva (TDD): 0800 016 0195
WhatsApp Sabesp: (11) 3388-8000
Agência Virtual: www.sabesp.com.br
Aplicativo Sabesp Mobile
Parques urbanos
Confira no link os horários de funcionamento dos Parques Urbanos administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.
Defesa Civil do Estado
A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone (11) 2193-8888, pelo 199 para registro de emergências e pedido de apoio, ou ainda pelo e-mail: defesacivil@sp.gov.br.
Fazenda
Nos dias 20 e 21 de abril não haverá atendimento ao público nas unidades da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP). Os cidadãos podem utilizar, a qualquer momento, os serviços eletrônicos da Sefaz-SP disponíveis em portal.fazenda.sp.gov.br.
Instituições culturais
No feriado de Tiradentes (21), diversos equipamentos culturais do Estado de São Paulo estarão com suas portas abertas para receber o público.
Confira os horários de funcionamento:
Bibliotecas
Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)
Dia 20: Fechadas.
Dia 21: Abertas. Entrada das 9h30 às 18h30
Centro Cultural
Memorial da América Latina
Dia 20: Fechado
Dia 21: Aberto, das 10h às 17h.
Complexo cultural
Mundo do Circo
Dia 20: Fechado.
Dias 21: Aberto das 11h às 18h. Espetáculo às 17h.
Museus Capital
Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade
Dia 20: Fechadas.
Dia 21: Abertas. Entrada das 10h às 17h30, com permanência até as 18h.
Museu da Imagem e do Som (MIS)
Dia 20: Aberto excepcionalmente na segunda-feira (20), 10h às 18h, sem gratuidade para exposição da Janis Joplin.
Dia 21: Aberto, das 10h às 18h. Sem gratuidade para exposição da Janis Joplin.
Museu Afro Brasil
Fechado.
MIS Experience
Fechado.
Museu Catavento
Dia 20: Fechado.
Dia 21: Aberto, das 09h às 17h.
Museu do Futebol
Dia 20: Fechado
Dia 21: Aberto e com entrada gratuita. Funcionamento de 9h às 18h, com entrada permitida até 17h.
Museu da Língua Portuguesa
Dia 20: Fechado.
Dia 21: 9h às 16h30 (permanência até 18h). Na terça-feira, o Museu abre com entrada gratuita.
Museu das Culturas Indígenas
Dias 20 e 21: Aberto. Das 9h às 18h. O funcionamento no dia 20 será excepcional em decorrência do feriado.
Museu da Diversidade
Dias 20 e 21: Aberto. Entrada das 10h às 17h30, com permanência até as 18h.
Pinacoteca de São Paulo (Luz, Contemporânea e Estação)
Dia 20: Aberto, das 10h às 18h.
Dia 21: Fechado.
Memorial da Resistência
Dias 03, 04 e 05/04: Aberto, das 10h às 18h.
Museu da Imigração
Dia 20: Fechado.
Dia 21: Aberto, das 9h às 18h (bilheteria até 17h).
Museu das Favelas
Dia 20: Fechado.
Dia 21: Aberto. Entrada gratuita das 10h às 17h, com permanência até as 18h.
Paço das Artes
Dia 20: Fechado.
Dias 21: Aberto, das 12h às 18h.
Museu de Arte Sacra de São Paulo
Dia 20: Fechado.
Dia 21: Aberto, das 9h às 17h – bilheteria até 16h30.
Museus no Interior
Museu Casa de Portinari – Brodowski/SP
Dias 20 e 21: Aberto. Das 9h às 18h. O funcionamento no dia 20 será excepcional em decorrência do feriado.
Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Campos do Jordão/SP
Dias 20 e 21: Aberto, das 9h às 18h. O funcionamento no dia 20 será excepcional em decorrência do feriado.
Museu H. P. Índia Vanuíre – Tupã/SP
Fechado.
Museu do Café / Santos-SP
Dia 20: Fechado.
Dia 21: Aberto das 9h às 18h – bilheteria até as 17h.
Escolas
Edifício Oswald de Andrade (CULTSP PRO)
Fechado.
Conservatório de Tatuí
Fechado.
SP Escola Superior de Teatro
Fechado.
Salas de Concerto
Sala São Paulo
Dia 20: Apenas visitas educativas, às 10h e às 16h30.
Dia 21: Fechado.
Estação Motiva Cultural
Dia 20: Fechado.
Dia 21: Aberto a partir das 19h. Evento às 20h30 (Toninho Ferragutti e Quinteto: De sol a sol).
Teatros
Teatro Sérgio Cardoso
Fechado.
Teatro Estadual de Araras
Fechado.
Teatro Procópio Ferreira/Tatuí
Fechado.
Fábricas de Cultura
Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos)
Dia 20: Fechadas.
Dia 21: Aberto, das 09h às 17h
Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape)
Fechadas.