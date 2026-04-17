Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

O transporte público sob regulação da Artesp também terá operação ajustada durante o feriado. Na terça-feira (21), os ônibus metropolitanos vão circular com programação de feriado. Na segunda (20), a operação segue grade especial de emenda de feriado para as linhas já autorizadas. Caso não tenha autorização, seguirá a operação de dias úteis. No final de semana a programação não sofrerá alterações.

No sistema de trilhos, a Linha 4-Amarela, na segunda-feira (20), os trens circularão com intervalos médios de 2 minutos e 55 segundos nos horários de pico, 4 minutos e 20 segundos no vale e 5 minutos e 50 segundos à noite; já na terça (21), será adotada a operação de feriado. Na Linha 5-Lilás, a segunda-feira terá intervalos de 3 minutos e 20 segundos no pico, passando para a operação de feriado na terça-feira (21). Nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, a segunda-feira terá intervalos de 8 minutos, enquanto na terça a circulação seguirá a grade horária praticada aos domingos.