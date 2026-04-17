O feriado prolongado de Tiradentes deve intensificar o tráfego nas rodovias concedidas do Estado de São Paulo entre os dias 17 e 22 de abril. A previsão das concessionárias é de circulação de cerca de 19,8 milhões de veículos no período, número superior ao registrado no último feriado de Páscoa.

Os principais corredores de saída da capital concentram a maior movimentação. Em direção ao litoral, a estimativa é de 1,61 milhão de veículos nos trechos da Novo Litoral e 764 mil no Sistema Anchieta-Imigrantes. Para o interior, o sistema Anhanguera-Bandeirantes deve receber 3,1 milhões de veículos, enquanto Raposo-Castello tem previsão de 1,62 milhão.

Para atender à demanda, as concessionárias operam com capacidade máxima e monitoramento 24 horas, com apoio dos Centros de Controle Operacional e do policiamento rodoviário. O reforço inclui mais guinchos, ambulâncias, viaturas em pontos estratégicos e equipes de inspeção ao longo das vias.