O feriado prolongado de Tiradentes deve intensificar o tráfego nas rodovias concedidas do Estado de São Paulo entre os dias 17 e 22 de abril. A previsão das concessionárias é de circulação de cerca de 19,8 milhões de veículos no período, número superior ao registrado no último feriado de Páscoa.
Os principais corredores de saída da capital concentram a maior movimentação. Em direção ao litoral, a estimativa é de 1,61 milhão de veículos nos trechos da Novo Litoral e 764 mil no Sistema Anchieta-Imigrantes. Para o interior, o sistema Anhanguera-Bandeirantes deve receber 3,1 milhões de veículos, enquanto Raposo-Castello tem previsão de 1,62 milhão.
Para atender à demanda, as concessionárias operam com capacidade máxima e monitoramento 24 horas, com apoio dos Centros de Controle Operacional e do policiamento rodoviário. O reforço inclui mais guinchos, ambulâncias, viaturas em pontos estratégicos e equipes de inspeção ao longo das vias.
Em trechos de serra, podem ser implantadas operações especiais, como inversão de pistas conforme o fluxo predominante. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a operação pode priorizar a descida ao litoral na saída do feriado e a subida no retorno.
A chamada operação visibilidade amplia a presença de viaturas nas rodovias. Nas praças de pedágio, há reforço de equipes e abertura de cabines extras nos horários de maior movimento.
Obras programadas ficam suspensas nos períodos mais críticos para reduzir impactos no tráfego. O transporte de cargas especiais terá restrições. Intervenções emergenciais permanecem autorizadas quando necessárias.
Transporte público
Os serviços metropolitanos sob regulação da Artesp também funcionam com ajustes. Na terça-feira (21), os ônibus operam com grade de feriado. Na segunda (20), linhas autorizadas seguem programação especial de emenda; as demais mantêm horário de dia útil. No fim de semana, não há mudanças.
Na Linha 4-Amarela, na segunda-feira (20), os intervalos são de 2 minutos e 55 segundos no pico, 4 minutos e 20 segundos no vale e 5 minutos e 50 segundos à noite. Na terça (21), a operação segue padrão de feriado. Na Linha 5-Lilás, os trens circulam com intervalos de 3 minutos e 20 segundos no pico na segunda, e na terça adotam grade de feriado. Nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, a segunda tem intervalos de 8 minutos; na terça, vale a programação de domingo.
Na Baixada Santista, o VLT opera na segunda (20) com a Linha 1 em intervalos de 7 a 8 minutos no pico. A Linha 2 (Valongo) funciona das 9h às 15h, com partidas a cada 20 minutos. Na terça (21), a Linha 1 segue horário de domingo e a Linha 2 não opera. Informações em tempo real estão disponíveis no aplicativo e portal “Quanto Tempo Falta”.
Orientação
A recomendação é planejar a viagem e evitar horários de maior movimento. As condições de tráfego podem ser consultadas no Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp e nos canais das concessionárias, como sites, redes sociais e painéis eletrônicos nas rodovias.