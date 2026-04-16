Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (16) mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à frente nos cenários simulados para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes.

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No primeiro turno, Tarcísio registra 47,8% das intenções de voto. Fernando Haddad (PT) aparece com 33,1%, seguido por Paulo Serra (PSDB), com 4,6%, e Kim Kataguiri (Missão), com 3,5%.