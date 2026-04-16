18 de abril de 2026
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GOVERNO DE SP

Pesquisa: Tarcísio lidera em todos os cenários

Por | da Rede Sampi
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A avaliação da gestão Tarcísio em SP melhorou, e foi considerada ótima ou boa por 45% dos paulista numa pesquisa de março.
A avaliação da gestão Tarcísio em SP melhorou, e foi considerada ótima ou boa por 45% dos paulista numa pesquisa de março.

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (16) mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à frente nos cenários simulados para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes.

Leia também: Datafolha: Tarcísio dispara na corrida pelo governo de SP

No primeiro turno, Tarcísio registra 47,8% das intenções de voto. Fernando Haddad (PT) aparece com 33,1%, seguido por Paulo Serra (PSDB), com 4,6%, e Kim Kataguiri (Missão), com 3,5%.

Em simulação de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador tem 53,4% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro soma 37,3%.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre os dias 11 e 14 de abril, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-00378/2026.

Com informações da CNN Brasil.

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