Uma das razões para sua onipresença é a incrível capacidade de adaptação aos recursos locais. Essa diversidade mostra que, embora a técnica mude, a necessidade humana de transformar o grão em sustento é constante. O pão é democrático porque exige poucos ingredientes, mas recompensa com uma infinidade de texturas e sabores.

Ele não possui uma forma única, mas sim múltiplas identidades que refletem o território de onde provém: a baguete francesa é focada na técnica e crocância; o naan indiano foi adaptado para acompanhar especiarias e molhos; a tortilha de milho tornou-se a base das civilizações nas Américas; o pão preto nórdico, denso e resistente, foi desenvolvido por habitantes de climas rigorosos; o pão francês só existe no Brasil e é maravilhoso quando sai estalando do forno. E este pão que a leitora, o leitor, veem na foto, foi pensado para os intolerantes ao glúten. Fácil para preparar e rápido para assar, é uma surpresa muito agradável ao paladar.

Faça assim. Coloque no copo do liquidificador ovos, leite e óleo. Bata por dois minutos e desligue. Junte a tapioca, o amido e o sal. Bata mais dois minutos. Se for usar salsinha, pique bem fino e acrescente. Por último agregue o fermento e bata por dez segundos, apenas apara misturar. Transfira essa massa para uma forma untada de bolo inglês, tamanho 20cmx10cm e polvilhe na superfície o queijo ralado. Leve ao forno já aquecido a 200 graus por 25 minutos ou até dourar. Espere amornar antes de desenformar.