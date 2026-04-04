De acordo com nota do IGP (Instituto-Geral de Perícias), "os remanescentes das vítimas estão passando por perícia de identificação por meio da odontologia legal, além da coleta de material para tratamento papiloscópico e análises genéticas".

Os corpos das quatro vítimas da queda de uma aeronave na sexta-feira (3) em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, passam neste sábado (4) por identificação no Departamento Médico-Legal, em Porto Alegre.

Assim que confirmados os nomes das vítimas, os remanescentes devem retornar ao PML (Posto Médico Legal) de Osório e estarão disponíveis para os familiares, acrescenta a nota.

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre a identidade das vítimas, a Peluzzi Aviation se manifestou publicamente e disse que um dos mortos, Renan Saes, era sócio da empresa. Também morreram o piloto da aeronave, Nélio Passanha, e o casal de empresários Déborah Belanda Ortolani e Luís Antônio Ortolani.

"É com profunda tristeza que nos despedimos do nosso sócio, Renan Saes, e do nosso querido amigo, Nélio Passanha. Estendemos também nossas condolências a Déborah e Luís Ortolani, com os nossos mais sinceros sentimentos", diz nota da empresa especializada na compra e venda de aeronaves executivas. A reportagem ainda tenta contato com representantes da Peluzzi Aviation.