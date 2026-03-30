Um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) localizou a sala onde foi montada a cena que sustentou a versão oficial de suicídio do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar. A encenação foi feita em 1975 nas dependências do DOI-Codi, órgão de repressão que funcionava na região central da capital paulista.

A identificação do espaço encerra o enigma que persistia há mais de cinco décadas. A equipe, formada por historiadores, arqueólogos e arquitetos, analisou paredes, piso e teto do prédio, além de cruzar dados estruturais com fotografias e registros históricos. O som oco em uma das paredes indicou a existência de um espaço oculto, o que contribuiu para a localização exata do ambiente.

A imagem divulgada pelo regime mostrava Herzog pendurado pelo pescoço junto a uma grade, em cena apresentada como suicídio. Conforme apontam os pesquisadores, o jornalista foi torturado e morto no local após se apresentar para prestar depoimento em 25 de outubro de 1975.