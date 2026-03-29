A Páscoa é uma das celebrações mais ricas em simbolismo e tradição culinária, onde o chocolate assume o protagonismo absoluto. No centro dessa festividade, o pudim de chocolate surge como uma alternativa sofisticada e afetiva, unindo a textura clássica das sobremesas caseiras ao ingrediente mais desejado da época.

Historicamente, a Páscoa marca o fim de períodos de restrição, abrindo espaço para a celebração da vida e da renovação. O chocolate, que simboliza a doçura e a abundância, encontra no pudim uma forma de apresentação que agrada a todas as gerações. Enquanto os ovos de Páscoa cumprem o papel do presente e do lúdico, o pudim de chocolate é a estrela do almoço de domingo, proporcionando um encerramento cremoso e reconfortante para a refeição em família.

Existem muitas maneiras de preparar um pudim de chocolate. Há até receitas que dispensam o fogo e utilizam o recurso da gelatina como ingrediente espessante. A mais clássica é a assada em banho-maria em forno tradicional e por quarenta minutos, no mínimo. A mostrada na foto acima é para quem está com pressa e resulta num pudim com a textura excelente. O único problema é o tamanho do pudim, pois como a forma é levada a uma panela de pressão, necessariamente tem de ser pequena para que caiba com alguma folga dentro da panela. O pudim da foto foi feito numa forma de 20cm de diâmetro por 8cm de altura, com buraco no centro.

Preparar é muito fácil. Primeiro faça o caramelo numa panelinha, derretendo o açúcar sem deixar que queime. Assim que se formar um líquido dourado, junte a água quente com cuidado e aos poucos, deixando ferver até que a calda esteja lisa. Espalhe-a pelo fundo e pelas laterais da forma de pudim. Em seguida reúna todos os ingredientes no copo do liquidificador e bata por dois minutos. Passe por peneira para que fique bem fino e leve à forma caramelizada. Tampe-a com papel alumínio, coloque-a na panela de pressão preenchida com menos da metade de água fria. Feche a panela, acenda o fogo e quando apitar conte doze minutos. Desligue a chama e deixe a panela tampada até esfriar naturalmente. Só então abra a panela e retire a forma, levando-a para a geladeira por duas horas antes de desenformar. O mais prático é fazer à noite e abrir na manhã seguinte. Desenforme no prato de servir e decore com as cerejas, folhas de hortelã e chocolate branco ralado.