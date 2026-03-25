O Senado aprovou, nesta terça-feira (24), um projeto que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito previstos na Lei do Racismo. O texto agora segue para votação na Câmara dos Deputados.

Embora o projeto tenha ensejado discussões no plenário, a votação foi unânime -houve 67 votos favoráveis e nenhum contrário entre 81 senadores.

Proposto pela senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), o texto foi relatado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), com parecer favorável. O projeto estabelece que serão punidos crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e também os praticados em razão de misoginia.