Em entrevista ao narrador Galvão Bueno na noite desta segunda-feira (23), no SBT, o técnico Carlo Ancelotti afirmou estar confiante para a disputa da Copa do Mundo com a seleção brasileira e que deve escalar quatro atacantes no torneio, seguindo o DNA nacional.

"Pela estrutura dos jogadores que temos, muito bons na frente, temos de jogar com quatro atacantes", disse o italiano. "Comparo o futebol brasileiro ao Carnaval. O Carnaval era novo para mim. Entendi muita energia, muita alegria, muita arte, que é talento, e muita organização para organizar todos os carros com tempo coordenado. Então, tudo isso temos de colocar na seleção. É muito importante o DNA do Brasil, que é, obviamente, talento, energia e alegria."

Na disputa pelas quatro vagas no time titular, o comandante citou Vinícius Junior, Rafinha, Estevão e João Pedro, mas afirmou que há muitos outros na disputa. A quantidade de bons jogadores é, segundo ele, um dos pontos positivos da seleção.