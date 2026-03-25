O Ministério Público de São Paulo promoveu o arquivamento de um procedimento investigatório que apurava suposto uso indevido de cartão corporativo do Corinthians pelo ex-presidente Augusto Melo.

A decisão é assinada pelo promotor Cássio Roberto Conserino e foi datada no 22 de março de 2026.

O caso tramitava na 2ª Vara de Crime Organizado, Lavagem de Dinheiro e Crimes Tributários da Comarca de São Paulo.