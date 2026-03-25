O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen faturou, nesta terça-feira (24), o Globo de Cristal do slalom gigante, troféu dado ao campeão da Copa do Mundo na temporada. A conquista só veio por conta do título da etapa de Lillehammer, na Noruega.

Lucas Pinheiro foi o mais rápido nas duas descidas da etapa norueguesa e garantiu seu segundo ouro no slalom gigante nessa temporada. O tempo total do brasileiro foi de 2min20s65. O suíço Loic Meillard foi o segundo colocado (2min21s23) e o norueguês Atle Lie McGrath (2min21s52) fechou o pódio.

O resultado também garantiu o Globo de Cristal a Lucas, o primeiro desde que resolveu defender as cores do Brasil. Na temporada 2022/23, ele faturou o prêmio no slalom, mas atuava como atleta norueguês.