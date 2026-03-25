O cantor de 48 anos que matou a ex-companheira de 22 anos no Recife e tirou a própria vida com a mesma arma do crime já tinha sido preso por violência contra a mulher neste ano, em 25 de janeiro.

Homem foi solto no mesmo dia. O cantor e influenciador Silvio Souza Silva, conhecido como Dom Silver nas redes sociais, foi autuado em flagrante por ameaça e violência doméstica contra a ex-companheira, mas pagou fiança de R$ 16.210 e foi liberado poucas horas após a prisão.

Quase dois meses depois, estudante foi morta pelo cantor. O crime ocorreu no domingo (22), no condomínio Le Parc, no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. Dom Silver é acusado de efetuar disparos contra a estudante de medicina Isabel Cristina Oliveira dos Santos.