A Justiça de São Paulo suspendeu a eleição da Federação Paulista de Futebol marcada para esta quarta-feira (25).

A decisão foi proferida pela desembargadora Débora Vanessa Caús Brandão, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na última sexta-feira.

A medida atende parcialmente a um recurso da Liga Mauaense de Futebol. A entidade questiona a validade da reforma estatutária que embasaria o processo eleitoral da federação.