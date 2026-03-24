O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (24), acordo de patrocínio com a montadora de automóveis chinesa GAC. A logomarca da empresa vai estar estampada no short do uniforme do time profissional.

A marca também estará nas camisas de treino e de pré-jogo. A empresa terá exposição em outros pontos, como no ônibus oficial da equipe e backdrop de entrevistas e coletivas.

"Trata-se de uma empresa global, inovadora e que chega ao Brasil com uma estratégia consistente de posicionamento de marca. Para o Flamengo, é muito importante contar com parceiros que enxergam no clube uma plataforma relevante de conexão com milhões de pessoas", avaliou Marcos Senna, diretor comercial do Flamengo.