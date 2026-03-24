O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (24) sob suspeitar de matar um homem.

A vítima foi identificada como Roberto Carlos Mazzini, que possuía cargo de fiscal tributário do governo de Mato Grosso do Sul. Mazzini foi morto no momento em que entrou na casa de Bernal.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul confirmou que o ex-prefeito se entregou, está preso e que o caso está sendo registrado como homicídio qualificado. O órgão afirmou que não vai emitir nota.