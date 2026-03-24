Depois de um início de temporada excepcional, Kylian Mbappé desfalcou o Real Madrid em jogos importantes após um erro médico do clube, que examinou a perna errada do jogador durante uma ressonância magnética, segundo o site The Athletic, do The New York Times.

O exame foi realizado no joelho direito, que não apresentava sinais de lesão nem queixas de dor, e o atacante acabou liberado para atuar normalmente.

De acordo com a publicação, Mbappé já apresentava sinais de inflamação no joelho esquerdo, que de fato estava lesionado, mas seguiu em campo mesmo com desconforto.