A morte da soldado Gisele Alves Santana, 32, motivou uma série de denúncias em que policiais mulheres dizem ter sido alvo de assédios cometidos pelo tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 56, segundo documentos que integram o inquérito e relatos que teriam chegado ao advogado contratado pela família da vítima.

Marido de Gisele, ele foi preso na semana passada sob acusação de feminicídio e fraude processual, após laudos de perícia apontarem que ele a assassinou. Neto afirma que a mulher cometeu suicídio.

Entre as supostas vítimas está uma cabo da Polícia Militar, cuja identidade está sob sigilo, que relatou ao Ministério Público uma série de constrangimentos morais e sexuais praticados por Neto entre julho e novembro de 2025, período em que ele estava casado com Gisele havia mais de um ano.