Mega-Sena 2988 acumula e premiação pode chegar a R$ 17 milhões
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A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (24) o concurso 2988 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 12.052.239,22. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 17 milhões no sorteio de quinta (26).
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58.
Houve 24 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 58.355,02. Outras 1.753 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.316,91.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.