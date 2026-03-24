A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça (24) o concurso 2988 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 12.052.239,22. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 17 milhões no sorteio de quinta (26).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 21 - 23 - 28 - 36 - 57 - 58.

Houve 24 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 58.355,02. Outras 1.753 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.316,91.