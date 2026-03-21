Sequestro da menina foi ordenado por um membro do Comando Vermelho que estava preso em Teixeira de Freitas (BA). A garota foi sequestrada e resgatada na segunda-feira (16), segundo a Polícia Civil do Espírito Santo.

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada de um cativeiro na Bahia após ser sequestrada no Espírito Santo porque um parente dela ganhou na Mega-Sena.

Segundo as investigações, o rapto foi planejado após os membros de uma quadrilha descobrirem que um parente da adolescente ganhou um prêmio grande na loteria em 2025. O cativeiro onde a garota estava foi achado com ajuda de informações da Secretaria de Administração Penal da Bahia, onde o "líder" do grupo estava preso.

Ela foi raptada em Barra de São Francisco (ES) e levada a um cativeiro na cidade baiana de Nova Viçosa, a 250 km do local do sequestro. No cativeiro, segundo a polícia, foram encontradas armas de fogo, um carro roubado, crack e maconha.

Um suspeito que guardava o cativeiro foi baleado pela polícia e morreu. A identidade dele não foi divulgada.