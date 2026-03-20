O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.
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Na terça-feira (17), os advogados reiteraram o pedido de prisão domiciliar humanitária e solicitaram que o ministro reavalie decisão anterior que negou a medida.
Bolsonaro está preso na unidade conhecida como Papudinha por tentativa de golpe de Estado. Na sexta-feira (13), ele apresentou mal-estar e foi encaminhado a um hospital particular em Brasília, onde permanece internado para tratamento de pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração.
Com informações do g1.