20 de março de 2026
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CUMPRIMENTO DE PENA

Moraes aciona PGR sobre domiciliar a Bolsonaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Carlos Moura/SCO/STF
A defesa apresentou nesta semana o sexto pedido para a mudança de regime.
A defesa apresentou nesta semana o sexto pedido para a mudança de regime.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia mais: Ministros do STF pressionam Moraes por domiciliar a Bolsonaro

Na terça-feira (17), os advogados reiteraram o pedido de prisão domiciliar humanitária e solicitaram que o ministro reavalie decisão anterior que negou a medida.

Bolsonaro está preso na unidade conhecida como Papudinha por tentativa de golpe de Estado. Na sexta-feira (13), ele apresentou mal-estar e foi encaminhado a um hospital particular em Brasília, onde permanece internado para tratamento de pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração.

Com informações do g1.

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