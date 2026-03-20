O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia mais: Ministros do STF pressionam Moraes por domiciliar a Bolsonaro

Na terça-feira (17), os advogados reiteraram o pedido de prisão domiciliar humanitária e solicitaram que o ministro reavalie decisão anterior que negou a medida.