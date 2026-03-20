Publicação de Carlos Bolsonaro numa rede social diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro está debilitado, com voz fraca e dificuldade respiratória. Ele continua internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília.
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Ao comentar o quadro, Carlos afirmou que os médicos demonstram preocupação com possível evolução para fibrose pulmonar caso não haja recuperação adequada, em razão das marcas deixadas por episódios de pneumonia.
De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva para tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. O tratamento inclui antibióticos e sessões de fisioterapia respiratória e motora.
Segundo a equipe médica, a evolução é considerada positiva, mas não há previsão de transferência para a ala semi-intensiva neste momento.