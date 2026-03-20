20 de março de 2026
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INTERNADO NA UTI

VEJA estado de Bolsonaro em fotos divulgadas por Carlos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@CarlosBolsonaro/X
Carlos afirmou que os médicos demonstram preocupação com possível evolução para fibrose pulmonar.
Carlos afirmou que os médicos demonstram preocupação com possível evolução para fibrose pulmonar.

Publicação de Carlos Bolsonaro numa rede social diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro está debilitado, com voz fraca e dificuldade respiratória. Ele continua internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília.

Leia mais: Ministros do STF pressionam Moraes por domiciliar a Bolsonaro

Ao comentar o quadro, Carlos afirmou que os médicos demonstram preocupação com possível evolução para fibrose pulmonar caso não haja recuperação adequada, em razão das marcas deixadas por episódios de pneumonia.

De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva para tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. O tratamento inclui antibióticos e sessões de fisioterapia respiratória e motora.

Segundo a equipe médica, a evolução é considerada positiva, mas não há previsão de transferência para a ala semi-intensiva neste momento.

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