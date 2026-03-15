Ingredientes
- 1 abacate grande (ou 4 avocados)
- 1 tomate maduro e firme
- 1 cebola roxa pequena
- 2 dentes de alho
- 1 limão siciliano
- 1 maço de coentro (ou salsa)
- 1 pimenta dedo-de-moça
- 2 colheres (sopa) de azeite
É tempo de abacates. Por toda parte os encontramos e a safra está excelente pela qualidade dos frutos e pelo preço. Aproveite então para fazer guacamole, essa iguaria típica da culinária que o México exportou para o mundo inteiro e no país de origem acompanha grande variedade de pratos, sendo geralmente servido com creme de leite azedo e pico-de-galo, um tipo de vinagrete. Nos EUA é comum ser consumido com snacks, que funcionam como talheres e são superpráticos, um jeito que os brasileiros adotaram.
O termo "guacamole" tem origens no náuatle primitivo onde "ahuacatl" (abacate) e "mole"(molho) formam o nome genérico para esse item imprescindível do cardápio mexicano. Segundo a tradição pré-hispânica, a receita foi ensinada ao povo Tolteca pelo deus Quetzacoatl. Comida icônica criada pela cultura asteca, após a descoberta da América foi exportada para a Europa e chegou a Espanha e Portugal que os levou a suas colônias.
Diz-se que foi servido pela primeira vez no Brasil por volta de 1684, por uma cozinheira chamada Eduarda Neves, que trabalhava na Corte. A partir de então foi aos poucos introduzido na nossa cultura que se tornaria supermiscigenada. Há controvérsia sobre o uso em prato salgado em épocas assim remotas porque durante séculos a forma mais comum de comer abacate no Brasil foi na própria cuia e adoçado com açúcar. Depois, já no começo do século XX, com o advento do leite condensado e dos liquidificadores, sob a forma de cremes e frapês. Mas... entre a história e a lenda, registre-se a segunda se ela for mais interessante.
O guacamole é servido gelado e não deve ir ao fogo em nenhum momento, sendo ótimo para aqueles dias mais quentes em que você quer se refrescar a qualquer custo. Fácil e prático de preparar, não exige grande habilidade culinária.
O tradicional é preparado com o fruto chamado ‘avocado’, um irmão do abacate brasileiro, que em nosso país substitui perfeitamente o original. O único cuidado que se deve ter é na hora de escolher os frutos, pois caso estejam verdes ou passados demais, influenciarão o gosto e a textura. Outro detalhe, levando-se em conta o paladar brasileiro: nem todo mundo gosta de coentro, especiaria que confere um gosto único ao preparo. Mas é possível fazer a substituição por salsinha.
Corte o abacate ao meio e tire o caroço. Com uma colher, retire a polpa, coloque numa tigela e imediatamente salpique caldo de limão para que não escureça. Pique a cebola roxa em cubinhos e faça o mesmo com o tomate, depois de retirar suas sementes. Pique grosseiramente o coentro. Retire as sementes da pimenta e corte-a em pedacinhos. Esmague os dentes de alho. Usando um garfo, amasse grosseiramente os pedaços de abacate sem reduzi-los a purê. Misture delicadamente os outros ingredientes, agregando o sal e o azeite. Esprema sobre a mistura o que restou do limão e volte a mexer. Coloque numa vasilha de servir e deixe na geladeira por uma hora no mínimo. Sirva com nachos, torradas ou snacks.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras