O termo "guacamole" tem origens no náuatle primitivo onde "ahuacatl" (abacate) e "mole"(molho) formam o nome genérico para esse item imprescindível do cardápio mexicano. Segundo a tradição pré-hispânica, a receita foi ensinada ao povo Tolteca pelo deus Quetzacoatl. Comida icônica criada pela cultura asteca, após a descoberta da América foi exportada para a Europa e chegou a Espanha e Portugal que os levou a suas colônias.

É tempo de abacates. Por toda parte os encontramos e a safra está excelente pela qualidade dos frutos e pelo preço. Aproveite então para fazer guacamole, essa iguaria típica da culinária que o México exportou para o mundo inteiro e no país de origem acompanha grande variedade de pratos, sendo geralmente servido com creme de leite azedo e pico-de-galo, um tipo de vinagrete. Nos EUA é comum ser consumido com snacks, que funcionam como talheres e são superpráticos, um jeito que os brasileiros adotaram.

Diz-se que foi servido pela primeira vez no Brasil por volta de 1684, por uma cozinheira chamada Eduarda Neves, que trabalhava na Corte. A partir de então foi aos poucos introduzido na nossa cultura que se tornaria supermiscigenada. Há controvérsia sobre o uso em prato salgado em épocas assim remotas porque durante séculos a forma mais comum de comer abacate no Brasil foi na própria cuia e adoçado com açúcar. Depois, já no começo do século XX, com o advento do leite condensado e dos liquidificadores, sob a forma de cremes e frapês. Mas... entre a história e a lenda, registre-se a segunda se ela for mais interessante.

O guacamole é servido gelado e não deve ir ao fogo em nenhum momento, sendo ótimo para aqueles dias mais quentes em que você quer se refrescar a qualquer custo. Fácil e prático de preparar, não exige grande habilidade culinária.

O tradicional é preparado com o fruto chamado ‘avocado’, um irmão do abacate brasileiro, que em nosso país substitui perfeitamente o original. O único cuidado que se deve ter é na hora de escolher os frutos, pois caso estejam verdes ou passados demais, influenciarão o gosto e a textura. Outro detalhe, levando-se em conta o paladar brasileiro: nem todo mundo gosta de coentro, especiaria que confere um gosto único ao preparo. Mas é possível fazer a substituição por salsinha.