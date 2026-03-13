A Justiça do Espírito Santo condenou ontem o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira a 24 anos de prisão, em regime inicial fechado, por ser o mandante do assassinato do também juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O crime ocorreu há 23 anos, em 24 de março de 2003, em Vila Velha (ES).

Decisão foi unânime entre os desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Os magistrados reconheceram a responsabilidade do réu pela morte de Alexandre Martins, magistrado que atuava no enfrentamento ao crime organizado no estado.

O réu, que não estava presente no julgamento, também teve a prisão preventiva decretada. Antônio Leopoldo foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e por ter sido praticado para assegurar a execução ou a impunidade de outro crime. Também foi condenado à perda da função pública de magistrado e à cassação da aposentadoria compulsória.