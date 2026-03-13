15 de março de 2026
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'INVASÃO BR'

Com Wagner Moura apresentador, brasileiros lotam perfil do Oscar

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@theacademy/Instagram
Comentários como “Bora botar molho nesse palco” e previsões de vitória também dominaram a publicação.
Comentários como “Bora botar molho nesse palco” e previsões de vitória também dominaram a publicação.

A confirmação de Wagner Moura como um dos apresentadores do Oscar 2026 movimentou as redes sociais nesta semana. Poucas horas após o anúncio oficial, o perfil da Academia foi tomado por comentários de brasileiros celebrando a presença do ator na cerimônia.

Leia mais: Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar 2026

Entre as mensagens, seguidores destacaram o feito de ver um brasileiro no palco entregando uma das estatuetas. Comentários como “Bora botar molho nesse palco” e previsões de vitória também dominaram a publicação.

Além de Moura, o último grupo de apresentadores inclui nomes como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Pedro Pascal, Channing Tatum e Sigourney Weaver.

A premiação será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, na noite de 15 de março.

O filme O Agente Secreto, estrelado por Moura, concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.

Com informações do CNN Brasil

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