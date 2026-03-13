A confirmação de Wagner Moura como um dos apresentadores do Oscar 2026 movimentou as redes sociais nesta semana. Poucas horas após o anúncio oficial, o perfil da Academia foi tomado por comentários de brasileiros celebrando a presença do ator na cerimônia.

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Entre as mensagens, seguidores destacaram o feito de ver um brasileiro no palco entregando uma das estatuetas. Comentários como “Bora botar molho nesse palco” e previsões de vitória também dominaram a publicação.