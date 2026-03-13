A confirmação de Wagner Moura como um dos apresentadores do Oscar 2026 movimentou as redes sociais nesta semana. Poucas horas após o anúncio oficial, o perfil da Academia foi tomado por comentários de brasileiros celebrando a presença do ator na cerimônia.
Leia mais: Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar 2026
Entre as mensagens, seguidores destacaram o feito de ver um brasileiro no palco entregando uma das estatuetas. Comentários como “Bora botar molho nesse palco” e previsões de vitória também dominaram a publicação.
Além de Moura, o último grupo de apresentadores inclui nomes como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Pedro Pascal, Channing Tatum e Sigourney Weaver.
A premiação será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, na noite de 15 de março.
O filme O Agente Secreto, estrelado por Moura, concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco.
Com informações do CNN Brasil