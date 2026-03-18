A alimentação inadequada, o ambiente incorreto e a falta de acompanhamento preventivo ainda estão entre os principais erros no cuidado com aves, répteis e pequenos mamíferos. Segundo a médica-veterinária Raíssa Natali, especializada em pets não convencionais do Hospital Veterinário Taquaral (@hvtcampinass), muitos problemas de saúde poderiam ser evitados com orientação especializada logo nos primeiros meses. O HVT registrou o crescimento da procura por consultas preventivas e mostra que a informação tem feito diferença. “O tutor precisa entender que cada espécie tem necessidades muito específicas. Informação e prevenção são fundamentais para garantir saúde e longevidade”, orienta Raíssa.