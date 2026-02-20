Laudo pericial anexado ao processo que apura a morte de Marcos Ferreira Linhares, de 74 anos, concluiu que não há provas de abuso sexual, como alegado pela filha de 41 anos que confessou tê-lo matado a facadas em Itanhaém, no litoral paulista.
Após o crime, cometido em agosto de 2025, a mulher foi encontrada nua pelas ruas da cidade, dizendo frases desconexas. À polícia, afirmou que sofria abusos desde a infância e que mantinha arquivos em tablet, HDs e pen drives que comprovariam as acusações. Os equipamentos foram apreendidos e analisados com autorização judicial, mas a perícia não identificou conteúdos que sustentassem a versão.
O pai foi localizado morto no apartamento em que morava com a filha, com uma faca cravada no abdômen e múltiplas perfurações. Segundo relato dela, o idoso tinha histórico de AVC, além de outras comorbidades.
O caso foi registrado como homicídio e tramita na Justiça como ação penal por homicídio qualificado. Também foi instaurado incidente de insanidade mental, a pedido da defesa, que aponta indícios de surto psicótico. Com o resultado do laudo, a tese de abuso apresentada pela ré perde força. Ainda não há data definida para julgamento.
*Com informações do Metrópoles