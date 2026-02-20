Laudo pericial anexado ao processo que apura a morte de Marcos Ferreira Linhares, de 74 anos, concluiu que não há provas de abuso sexual, como alegado pela filha de 41 anos que confessou tê-lo matado a facadas em Itanhaém, no litoral paulista.

Leia mais: Filho mata o pai a pauladas em cidade sem homicídios há 20 anos

Após o crime, cometido em agosto de 2025, a mulher foi encontrada nua pelas ruas da cidade, dizendo frases desconexas. À polícia, afirmou que sofria abusos desde a infância e que mantinha arquivos em tablet, HDs e pen drives que comprovariam as acusações. Os equipamentos foram apreendidos e analisados com autorização judicial, mas a perícia não identificou conteúdos que sustentassem a versão.