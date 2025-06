Filho mata o pai a pauladas em cidade sem homicídios há 20 anos

Filho entrou repentinamente na padaria e começou agredir o pai com um pedaço de madeira. O amigo do rapaz ficou na porta, dando cobertura. As informações são do boletim de ocorrência. A polícia não informou os nomes de pai e filho.

Um homem de 41 anos foi morto a pauladas pelo filho de 21 dentro de uma padaria em Floreal (SP) neste domingo (22). O rapaz e um amigo de 18 anos, suspeito de participar do crime, estão presos.

Homem chegou a ser socorrido por populares. Levado para a Santa Casa de Nhandeara, cidade vizinha, morreu logo após dar entrada no hospital.

Jovem confessou o crime, segundo a polícia. Após ser acionada e ouvir testemunhas, a Polícia Militar foi à casa do jovem, no bairro Santo Reis, e localizou os dois suspeitos. O filho, além de confessar, mostrou onde estava o pedaço de madeira, enrolado com arame farpado, usado nas agressões.

Filho disse que havia sido ameaçado de morte pelo pai naquela manhã. No fim do dia, enquanto andava de bicicleta com o amigo, viu o homem na padaria, voltou para casa, pegou o pedaço de madeira e o agrediu. Segundo a polícia, o rapaz disse que há pelo menos um ano os dois vinham se desentendendo.