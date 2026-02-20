O governo brasileiro recebeu um pedido formal de Cuba para doação de alimentos e iniciou discussões internas sobre a possibilidade de envio de ajuda humanitária. A solicitação foi encaminhada à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Nessa quinta-feira (19), representantes da Conab participaram de reunião com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), ligada ao Ministério das Relações Exteriores, para avaliar alternativas técnicas e operacionais. Ainda não há definição sobre quais produtos poderiam ser enviados nem sobre o formato da eventual doação.
O Palácio do Planalto sinalizou que está disposto a analisar caminhos para viabilizar a ajuda. A iniciativa ocorre em meio a relatos de agravamento da crise na ilha, marcada por apagões frequentes, escassez de combustíveis e insegurança alimentar.
O governo também estuda a possibilidade de envio de medicamentos, mas o Ministério da Saúde não confirma tratativas formais até o momento.
*Com informações do SBT News