O caso aconteceu na noite de domingo (8), na avenida Edward Fru Fru Marciano da Silva, no Jardim São Guilherme.

Um bebê de 2 anos ficou ferido depois de cair de um carro em movimento, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O motorista do veículo não tinha habilitação, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Imagens de câmera de monitoramento mostram quando o veículo, um Chevrolet Corsa, faz uma curva e a porta traseira direita abre e a criança cai na via. Um homem se aproxima e resgata a criança. O carro continua e movimento até bater em um poste.

De acordo com a SSP, a Polícia Militar atendeu a ocorrência e apurou que o condutor perdeu o controle da direção. Além do motorista, no carro estavam uma mulher de 26 anos e duas crianças, a que caiu e outra de 6 anos.

Foi constatado que o condutor não possuía habilitação e que o veículo estava com o licenciamento vencido, sendo realizadas as autuações administrativas cabíveis e a apreensão do automóvel.