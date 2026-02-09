Cercada de expectativa, a apresentação do rapper porto-riquenho Bad Bunny no show do intervalo na decisão do Super Bowl na noite de domingo (8) em Santa Clara, na Califórnia, foi feita, pela primeira vez, predominantemente em espanhol, com inúmeras referências à ilha caribenha, tanto no design do palco quanto nas letras de suas músicas.

O espetáculo foi uma celebração da música e cultura latina em um momento em que a comunidade se sente ameaçada pela cruzada anti-imigração do Partido Republicano, liderada pelo presidente Donald Trump.

A apresentação teve seu ápice político durante a participação especial do também porto-riquenho Ricky Martin, que cantou "Lo que le pasó a Hawai'i", considerado um hino da independência de Porto Rico.