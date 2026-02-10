O Ministério Público de São Paulo instaurou nesta segunda-feira (9) um procedimento para apurar a superlotação ocorrida na rua da Consolação, na região central da capital paulista, durante as passagens de dois megablocos no pré-Carnaval da cidade.

A investigação da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo ocorre em meio à divulgação de imagens e relatos de foliões prensados em grades e passando mal neste domingo (8).