Documento enviado ao Ministério das Cidades mostra que o ex-ministro do Esporte no governo Dilma Rousseff, Ricardo Leyser Gonçalves, tentou viabilizar a entrada do Banco Master no programa Minha Casa, Minha Vida durante a gestão Lula, apurou o Metrópoles. A proposta foi apresentada em reuniões com integrantes do governo e formalizada em ofício encaminhado em março de 2024 ao ministro Jader Barbalho Filho.

No texto, Leyser se apresentou como diretor da VBG Engenharia e Empreendimentos e afirmou que a empresa desenvolveu instrumentos operacionais para o programa habitacional em parceria com o Banco Master, além dos bancos Digimais e Genial. A ideia previa a participação direta de instituições financeiras privadas na construção de moradias em municípios com até 80 mil habitantes, sem subordinação administrativa ou financeira à Caixa Econômica Federal.