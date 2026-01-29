Documento enviado ao Ministério das Cidades mostra que o ex-ministro do Esporte no governo Dilma Rousseff, Ricardo Leyser Gonçalves, tentou viabilizar a entrada do Banco Master no programa Minha Casa, Minha Vida durante a gestão Lula, apurou o Metrópoles. A proposta foi apresentada em reuniões com integrantes do governo e formalizada em ofício encaminhado em março de 2024 ao ministro Jader Barbalho Filho.
No texto, Leyser se apresentou como diretor da VBG Engenharia e Empreendimentos e afirmou que a empresa desenvolveu instrumentos operacionais para o programa habitacional em parceria com o Banco Master, além dos bancos Digimais e Genial. A ideia previa a participação direta de instituições financeiras privadas na construção de moradias em municípios com até 80 mil habitantes, sem subordinação administrativa ou financeira à Caixa Econômica Federal.
Segundo o documento, os bancos receberiam recursos da União e ficariam responsáveis pela contratação das construtoras, assumindo integralmente os riscos das operações. Leyser defendeu que a chamada modalidade de “Oferta Pública” permitiria mais agilidade à execução do programa e criaria uma estrutura paralela à da Caixa, sem substituí-la.
Fontes do governo relataram que o ex-ministro fez pressão por reuniões, mas a proposta não avançou por falta de regulamentação. Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master por fraudes bilionárias. Procurado, o Ministério das Cidades confirmou as reuniões, mas destacou que a modalidade nunca foi regulamentada nem contou com dotação orçamentária.