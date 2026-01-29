A Polícia Civil prendeu temporariamente a mulher de 40 anos suspeita de envolvimento na morte de Beatriz Calegari de Paula, de 26 anos, encontrada morta ao lado da piscina no quintal de uma casa em Lins (SP). O caso é de 16 de janeiro e é tratado como homicídio desde conclusão do laudo pericial.

Inicialmente, a principal hipótese era de que a jovem tivesse sofrido descarga elétrica, já que o corpo foi localizado próximo ao motor da piscina e a uma caixa de energia. No entanto, exames do Instituto Médico Legal descartaram a eletrocussão e apontaram afogamento como causa da morte, o que mudou o rumo da investigação.