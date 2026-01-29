29 de janeiro de 2026
INTERIOR DE SP

Polícia prende amiga de jovem achada morta na piscina

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais via Uol
Beatriz foi sepultada no dia seguinte à morte, no Cemitério da Saudade, em Lins.
A Polícia Civil prendeu temporariamente a mulher de 40 anos suspeita de envolvimento na morte de Beatriz Calegari de Paula, de 26 anos, encontrada morta ao lado da piscina no quintal de uma casa em Lins (SP). O caso é de 16 de janeiro e é tratado como homicídio desde conclusão do laudo pericial.

Leia mais: Campinas: Menina é suspeita de omissão no afogamento da amiga

Inicialmente, a principal hipótese era de que a jovem tivesse sofrido descarga elétrica, já que o corpo foi localizado próximo ao motor da piscina e a uma caixa de energia. No entanto, exames do Instituto Médico Legal descartaram a eletrocussão e apontaram afogamento como causa da morte, o que mudou o rumo da investigação.

Segundo a polícia, a prisão foi solicitada após contradições entre o depoimento da amiga da vítima — que estava no local no momento da  morte — e os resultados da perícia. A identidade da suspeita não foi divulgada.

*Com informações do g1

