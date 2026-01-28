Em decisão histórica, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia determinou que uma mulher de 59 anos, de Feira de Santana, receba indenização de R$ 1,4 milhão após ter sido comprovado que ela viveu em condições análogas à escravidão por 42 anos, trabalhando sem nenhuma remuneração para uma família na cidade.

Na decisão, publicada em 19 de janeiro, o magistrado descreveu a situação como uma "senzala contemporânea", ressaltando que a vítima, negra, foi mantida ambiente de exploração por mais de quatro décadas. A família envolvida foi condenada a pagar o valor que abrange salários, férias e outros direitos trabalhistas nunca concedidos.