Uma mulher de 54 anos foi resgatada após ser mantida em condição análoga à escravidão doméstica desde 1989 no Recife (PE).

Doméstica foi resgatada após 36 anos em situação análoga à escravidão. A mulher foi libertada no último dia 7 de novembro. Relatos da equipe de fiscalização apontam que ela chegou a ter salário por um período, mas deixou de receber a remuneração sob a justificativa de que seria "um membro da família".

Mulher resgatada trocava mão de obra por moradia e alimentação. O procurador do Trabalho de Pernambuco, Leonardo Osório, relata que a mulher não tinha a função de auxiliar a família e era responsável pela manutenção da casa. "Ela fazia o trabalho de uma empregada doméstica, que hoje, felizmente, considerando as recentes reformas constitucionais, se equiparam em função à dos demais trabalhadores", disse, em entrevista à TV Guararapes.