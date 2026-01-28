As cidades do interior de São Paulo registraram, em 2025, os menores números de homicídios e latrocínios desde o início da série histórica, em 2001. Os dados indicam redução consistente dos crimes contra a vida ao longo do último ano.

Leia mais: Homicídios e furtos crescem na cidade de SP em dez meses de 2025

De acordo com os números consolidados, os homicídios dolosos caíram de 1.572 casos em 2024 para 1.447 em 2025, uma diminuição de 125 ocorrências, o que representa queda de 7,95%. Já os latrocínios (roubos seguidos de morte) passaram de 80 registros no ano passado para 56 neste ano, redução de 30%.