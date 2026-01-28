As cidades do interior de São Paulo registraram, em 2025, os menores números de homicídios e latrocínios desde o início da série histórica, em 2001. Os dados indicam redução consistente dos crimes contra a vida ao longo do último ano.
De acordo com os números consolidados, os homicídios dolosos caíram de 1.572 casos em 2024 para 1.447 em 2025, uma diminuição de 125 ocorrências, o que representa queda de 7,95%. Já os latrocínios (roubos seguidos de morte) passaram de 80 registros no ano passado para 56 neste ano, redução de 30%.
Os dois indicadores chegaram aos menores patamares já registrados no interior paulista. A queda decorre do acompanhamento contínuo das ocorrências e ao mapeamento das áreas com maior incidência desse tipo de crime, a partir da análise dos boletins de ocorrência e do cruzamento de dados como local, horário e dinâmica dos casos, informou o Governo de SP.
Essas informações são utilizadas para orientar o planejamento das ações policiais e a atuação integrada das polícias Civil e Militar, com estratégias específicas para cada região. Além disso, há validação técnica dos registros, para dar mais precisão às estatísticas e subsidiar políticas públicas baseadas em dados.
Prisões e apreensões crescem
Enquanto os crimes contra a vida recuaram, o interior do estado registrou aumento no número de prisões. Em 2025, houve crescimento de 8,4% nas detenções, com mais de 140 mil infratores presos ou apreendidos ao longo do ano.
No mesmo período, 8.458 armas de fogo ilegais foram retiradas de circulação. As forças de segurança também recuperaram 19.161 veículos roubados ou furtados. Já as apreensões de drogas somaram 143 toneladas, alta de 2,6% em comparação com 2024.
Monitoramento ampliado
Parte desse resultado está ligada à ampliação do monitoramento eletrônico em todo o estado. O sistema integra câmeras, bancos de dados e ferramentas de análise para identificação de veículos e pessoas, permitindo respostas mais rápidas às ocorrências.
Atualmente, a rede reúne de 94 mil câmeras interligadas, com cobertura estimada de 90% da população paulista. O sistema inclui leitores de placas, equipamentos de reconhecimento facial e monitoramento em tempo real, conectando estruturas públicas e privadas num dos maiores sistemas integrados de vigilância do país.