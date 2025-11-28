A cidade de São Paulo teve 11 homicídios a mais de janeiro a outubro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a um total de 404 assassinatos registrados em dez meses. As estatísticas criminais, publicadas nesta sexta-feira (28) pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) estadual, apontam para um aumento de 2,8% nessas mortes.

O número maior de homicídios registrados ao longo deste ano se manteve apesar de uma queda em outubro, se comparado com o mesmo mês de 2024. Foram 28 assassinatos registrados no mês passado, ante 40 no outubro anterior. No entanto, houve número maior de mortes em seis dos nove meses anteriores na capital paulista.

A cidade também teve 10,7 mil registros de furtos a mais do que no ano passado. No total, 210 mil casos foram informados à Polícia Civil em dez meses, alta de 4,6%. Os roubos, por outro lado, tiveram queda de 13% no período. Foram 83,8 mil casos registrados no ano passado, cerca de 12 mil a menos.